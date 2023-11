Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol, US-Präsident Joe Biden und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida kommen heute in San Francisco zu einem Gespräch zusammen.Das Gespräch kommt am Rande des APEC-Gipfels zustande. Es ist das erste Gespräch der drei Regierungschefs seit dem Dreiergipfel in Camp David am 18. August.Ein kurzes Gespräch gab es zuvor am 21. Mai im japanischen Hiroshima am Rande des G7-Treffens.