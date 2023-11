Südkorea und USA wollen beim Katastrophenschutz enger kooperieren

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen beim Katastrophenschutz enger kooperieren.Das vereinbarten das Innenministerium in Seoul und die US-Bundesregierung am Donnerstag. Minister Lee Sang-min traf am Donnerstag in Washington Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas. Beide sprachen nach Angaben des südkoreanischen Innenministeriums über die Reaktion auf die Klimakrise und Katastrophen.Lee habe Südkoreas Reformpläne zum Klima- und Katastrophenschutz vorgestellt. Auch über das Vorhaben, in Reaktion auf Nordkoreas Drohungen mit Atomwaffen einen Atom-Alarm in das Zivilschutz-Warnsystem zu integrieren, berichtete er.Der US-Minister erläuterte ebenfalls Strategien für den Umgang mit dem Klimawandel und seinen Folgen.Lee traf außerdem Erik Hooks, stellvertretender Chef der Bundesagentur für Katastrophenschutz (Federal Emergency Management Agency). Sie tauschten sich über besondere Fälle und Erfahrungen im Bereich des Katastrophenmanagements aus.Nach Lees Angaben strebt Südkorea eine engere administrative Zusammenarbeit mit den USA auf diesem Gebiet an.