﻿Südkorea wird sterbliche Überreste von 25 chinesischen Soldaten aus dem Koreakrieg zurückschicken

Photo : YONHAP News

Südkorea wird nächste Woche die sterblichen Überreste von 25 chinesischen Soldaten aus dem Koreakrieg nach China zurückschicken.Dies teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium am Freitag mit.Die Zeremonie zur Übergabe der sterblichen Überreste werde am nächsten Mittwoch und Donnerstag auf dem internationalen Flughafen Incheon abgehalten.Südkorea und China einigten sich 2014 auf die Rückführung der sterblichen Überreste chinesischer Soldaten. Seoul gab bisher 913 Gebeine aus dem Koreakrieg an China zurück.Das Verteidigungsministerium erklärte, die Regierung werde weiterhin die in Südkorea ausgegrabenen Überreste chinesischer Soldaten im Geist der Humanität und der bilateralen Freundschaft repatriieren.