Washington gibt grünes Licht für Verkauf von AIM-9X-Raketen an Südkorea

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat den potenziellen Verkauf von Luft-Luft-Raketen des Typs AIM-9X Sidewinder an Südkorea genehmigt.Das US-Außenministerium habe den möglichen Foreign Military Sales (FMS) von AIM-9X-Raketen und zugehöriger Ausrüstung im Wert von 52,1 Millionen Dollar an Südkorea genehmigt, teilte die dem US-Verteidigungsministerium unterstellte Behörde Defense Security Cooperation Agency (DSCA) am Mittwoch (Ortszeit) mit.Die südkoreanische Regierung hatte den Kauf von 42 AIM-9X-Raketen und zehn Trainingsraketen beantragt.Für den endgültigen Verkauf ist die Zustimmung des Kongresses erforderlich.Zuvor am Dienstag hatte die Behörde bekannt gegeben, dass der potenzielle Verkauf von schiffgestützten Boden-Luft-Raketen des Typs SM-6 an Südkorea genehmigt worden sei.Der vorgeschlagene Verkauf werde die Fähigkeit der Republik Korea verbessern, aktuellen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen und die Interoperabilität mit den USA und anderen Verbündeten weiter verbessern, so die DSCA.