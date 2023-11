Präsidenten Südkoreas und Perus einig über stärkere Kooperation in Verteidigungsindustrie und bei Lieferketten

Photo : YONHAP News

Die Staatspräsidenten Südkoreas und Perus haben sich bei einem Spitzentreffen geeinigt, die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigungsindustrie, Lieferketten und Infrastruktur zu verstärken.Wie das Präsidialamt in Seoul mitteilte, sei Präsident Yoon Suk Yeol am Donnerstag (Ortszeit) am Rande des APEC-Gipfels in San Francisco mit seiner peruanischen Amtskollegin Dina Boluarte zusammengekommen.Yoon sagte, es freue ihn, dass das Handelsvolumen zwischen Südkorea und Peru seit dem Inkrafttreten ihres Freihandelsabkommens 2011 kontinuierlich gewachsen sei, und dass beide Länder eine umfassende strategische Partnerschaft entwickelt hätten.Yoon äußerte auch die Hoffnung, dass Südkorea die Kooperation mit Peru bei Mineralien weiter ausbauen wird, das reich an Mineralien, darunter Kupfer, Silber und Zink, ist.Boluarte wies darauf hin, dass Peru nächstes Jahr und Südkorea übernächstes Jahr den Vorsitz der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) übernehmen werden. Sie äußerte die Hoffnung auf eine Zusammenarbeit beider Länder auf multilateraler Ebene und eine verstärkte Kooperation im Privatsektor.