Yoon verspricht führende Rolle Südkoreas bei stärkerer Nutzung kohlenstofffreier Energieträger

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat beim APEC-Gipfel Südkoreas Bereitschaft bekundet, bei der Ausweitung der Nutzung der kohlenstofffreien Energieträger eine führende Rolle zu übernehmen.Er rief dabei die Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) zur Kooperation auf.In seiner Rede bei der ersten Sitzung des APEC-Gipfels am Donnerstag (Ortszeit) in San Francisco sagte Yoon, die Klimakrise sei die dringlichste Aufgabe, die für die Schaffung einer nachhaltigen Zukunft bewältigt werden müsse.Er wies darauf hin, dass er vor der UN-Generalversammlung im September die Bildung einer kohlenstofffreien Allianz vorgeschlagen habe, um die Nutzung kohlenstofffreier Energieträger zu fördern.Kohlenstofffreie Energieträger umfassen sowohl erneuerbare Energien wie Sonnenenergie und Windkraft als auch Energiequellen wie Kernkraft und Wasserstoff, die im Grunde keinen Kohlenstoff freisetzen.Yoon versprach, die Erfahrungen und das Wissen Südkoreas im Bereich Klimareaktion über das APEC-Klimazentrum in Busan weiterzugeben und die asiatisch-pazifischen Länder beim Aufbau ihrer Fähigkeiten zur Klimaanpassung zu unterstützen.Er warb zudem für Busan hinsichtlich dessen Bewerbung um die Expo 2030. Busan, wo das APEC-Klimazentrum ansässig sei, werde zu einer Plattform der Solidarität und Kooperation, bei der nach Lösungen für anstehende Angelegenheiten, darunter die Klimakrise, gesucht würde, hieß es.