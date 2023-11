IPEF-Mitglieder vereinbaren Kooperationsausbau bei Energiesicherheit und Technologie

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am zweiten Gipfeltreffen des Indopazifischen Wirtschaftlichen Rahmenwerks (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) am Donnerstag (Ortszeit) in San Francisco teilgenommen.Dem IPEF-Gipfel am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) hätten die Staats- und Regierungschefs der 14 Mitgliedsländer, einschließlich Südkoreas, der USA und Japans, beigewohnt, teilte das Präsidialamt in Seoul am Freitag mit.Die Staats- und Regierungschefs stimmten darin überein, die Zusammenarbeit in den Bereichen Energiesicherheit und Technologie auszubauen.Sie einigten sich, einen „Dialog über kritische Mineralien“ zur Schaffung stabiler Lieferketten und ein „IPEF-Netzwerk“ zur Belebung des Personenaustauschs zwischen den Mitgliedsländern zu gründen.Die Regierung wolle aufrichtig Vorbereitungen treffen, damit die Vereinbarungen zügig in Kraft treten könnten, so das Präsidialamt.Das IPEF ist eine von den USA angeführte Initiative, um gemeinsam mit neuen Wirtschafts- und Handelsthemen umzugehen.Yoon hatte per Videoschaltung am Gründungsgipfel des IPEF teilgenommen, der am 23. Mai 2022, kurz nach seinem Amtsantritt, in Tokio stattgefunden hatte.