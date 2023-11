Yoon und Xi begrüßen sich auf APEC-Gipfel

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol und der chinesische Präsident Xi Jinping haben am Donnerstag (Ortszeit) auf dem APEC-Gipfel in San Francisco Grüße ausgetauscht.Das südkoreanische Präsidialamt teilte am Freitag mit, dass sich Yoon und Xi über ihre erste Begegnung seit dem G20-Gipfel im November letzten Jahres auf Bali gefreut hätten.Yoon habe Xi gute Ergebnisse anlässlich des APEC-Treffens gewünscht. Xi habe gesagt, er sei von guten Ergebnissen überzeugt und hoffe, dass Südkorea und China hierfür miteinander zusammenarbeiten würden, hieß es.Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, ob Yoon und Xi am Rande des APEC-Gipfels zu einem separaten Treffen zusammenkommen werden.Ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes sagte vor der Presse in San Francisco, es verbleibe noch ein Tag (bis zur Abreise). Über ein eventuelles koreanisch-chinesisches Spitzentreffen werde noch diskutiert.Zur Frage, ob Yoon und Xi die aktuelle militärische Kooperation zwischen Nordkorea und China erwähnt hätten, hieß es, man spreche mit China nicht über diese Angelegenheit.