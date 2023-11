﻿Yoon, Biden und Kishida führen gesondertes Gespräch am Rande des APEC-Gipfels

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol, US-Präsident Joe Biden und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida haben heute in San Francisco am Rande des APEC-Gipfels ein kurzes Gespräch geführt.Ein Beamter des Präsidialamtes teilte am Freitag gegenüber Reportern mit, dass sich Yoon dabei positiv über die trilaterale Zusammenarbeit äußerte.Biden habe gesagt, Präsident Yoon und Ministerpräsident Kishida hätten ihm bei der Erfüllung seiner Aufgaben als US-Präsident eine große Erleichterung verschafft.Außerdem erklärte der Beamte, dass die drei Regierungschefs mit dem trilateralen System der umfassenden Zusammenarbeit, das im August in Camp David ins Leben gerufen wurde, zufrieden sind.Die drei Regierungschefs seien sich stillschweigend einig gewesen, dass die Sicherheit und die wirtschaftliche Zusammenarbeit eng zusammenhängen.