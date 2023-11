Präsident Yoon bricht zu Besuchen in Großbritannien und Frankreich auf

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol bricht heute zu Besuchen in Großbritannien und Frankreich auf.Yoon wird von Montag bis Donnerstag Großbritannien auf Einladung von König Charles III. besuchen. Er wird dort als erster Staatsgast seit Charles´ Krönung empfangen.Zum Auftakt des Besuchs im Vereinigten Königreich wird Yoon am Montagnachmittag mit koreanischen Einwohnern zusammenkommen.Am Dienstag wird Yoon für eine offizielle Begrüßungsfeier, ein Mittagessen und ein Dinner im Buckingham Palace sein. Am Mittwoch wird er Premierminister Rishi Sunak zu einem Gespräch treffen.Am Donnerstag wird Yoon nach Frankreich fliegen und dort während seines dreitägigen Besuchs noch einmal die Bewerbung der Stadt Busan für die Weltexpo 2030 unterstützen.Das Weltausstellungsbüro wird am 28. November über den Gastgeber entscheiden. Yoon wird am Sonntag nach Südkorea zurückkommen.