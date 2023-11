Südkoreas Verteidigungsminister: Nordkorea könnte diese Woche Satelliten starten

Photo : YONHAP News

Nach Angaben von Südkoreas Verteidigungsminister Shin Won-sik kann Nordkorea diese Woche einen Satelliten starten.Der Minister sagte am Sonntag in einem KBS-Programm, dass der Start innerhalb einer Woche oder vor Südkoreas Start seines ersten Aufklärungssatelliten mit einer Falcon 9-Rakete des US-Unternehmens SpaceX erfolgen könnte. Der südkoreanische Satellit soll am 30. November vom Stützpunkt Vandenberg in Kalifornien aus ins All gebracht werden.Südkorea und die USA würden die Entwicklungen in Nordkorea beobachten.Auch werde davon ausgegangen, dass Nordkorea seine Probleme mit dem Raketenantrieb dank russischer Hilfe habe lösen können.Minister Shin wiederholte seine Forderung, das innerkoreanische Militärabkommen von 2018 auszusetzen. Das Abkommen soll feindselige Aktivitäten zwischen beiden Koreas verhindern.Sollte Nordkorea einen Aufklärungssatelliten starten, werde die Regierung rasch Diskussionen mit den zuständigen Ministerien für die Aussetzung des Abkommens beginnen.