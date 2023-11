Präsident Yoon: Nordkorea, China und Russland haben abweichende Interessen

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung von Präsident Yoon Suk Yeol haben Nordkorea, China und Russland voneinander abweichende Interessen.Peking würde die Folgen für sein Image und seinen internationalen Status berücksichtigen, die eine trilaterale Zusammenarbeit mit Nordkorea und Russland habe.China spiele eine wichtige Rolle bei der Förderung von Freiheit, Frieden und Wohlstand in Ostasien, sagte er in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Telegraph", das am Montag erschien.Yoon nannte in dem Zeitungsinterview den Krieg in der Ukraine und den Krieg zwischen Israel und Hamas sowie die erhöhten Spannungen in Russland, Nordkorea und im Südchinesischen Meer als Gründe für die enge Sicherheitskooperation mit dem Westen. Auch betonte er die Wichtigkeit der Sicherheitsbeziehungen mit Großbritannien.