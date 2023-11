﻿Nordkorea schickt 3.000 Container nach Russland

Photo : YONHAP News

Nach Angaben von Südkoreas Verteidigungsminister Shin Won-sik hat Nordkorea im Zuge des jüngsten russisch-nordkoreanischen Waffengeschäfts etwa 3.000 Container nach Russland geschickt.Der Minister sagte am Sonntag in einem KBS-Programm, dass Nordkorea im Gegenzug eine beträchtliche Menge an Militärtechnologie bzw. Treibstoff und Lebensmitteln erhalten kann.Vor allem sagte Shin, dass Südkorea und die USA die Möglichkeit eines Transfers fortgeschrittener Militärtechnologie prüfen und entsprechende Gegenmaßnahmen treffen.Der Verdacht auf einen Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland kam Mitte letzten Monats erneut auf, als das Weiße Haus Satellitenaufnahmen vom Hafen von Rajin veröffentlichte.Damals sprach das Weiße Haus von mehr als 1.000 Containern. Anfang November erklärte das südkoreanische Militär, dass mehr als 2.000 Container nach Russland verschifft wurden.