﻿Golden-Gate-Erklärung auf APEC-Gipfel verabschiedet

Photo : YONHAP News

Die Teilnehmer des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen-Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) haben am vergangenen Freitag (Ortszeit) in San Francisco die Golden-Gate-Erklärung 2023 verabschiedet.In der gemeinsamen Erklärung wurde die Bedeutung eines regelbasierten multilateralen Handelssystems auf der Grundlage der Welthandelsorganisation (WTO) bekräftigt.Außerdem verpflichteten sich die Regierungschefs, die wirtschaftliche Integration in der Region auf marktorientierte Weise voranzutreiben und ein günstiges Handels- und Investitionsumfeld zu schaffen.In der Erklärung des Vorsitzenden verurteilten die meisten Mitgliedsstaaten den Angriffskrieg gegen die Ukraine aufs Schärfste. Sie tauschten auch ihre Meinungen über den Krieg zwischen Israel und der Hamas aus.Berichten zufolge lehnten jedoch einige Mitgliedsländer die Aufnahme der Erklärung des Vorsitzenden in die Golden-Gate-Erklärung 2023 ab. Sie begründeten dies damit, dass die APEC kein Forum für geopolitische Fragen sei.