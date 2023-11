Ramyeon-Exporte übertreffen erstmals eine Billion Won

Photo : YONHAP News

Das Exportvolumen der Instantnudeln Ramyeon hat dieses Jahr zum ersten Mal die Marke von einer Billion Won überstiegen.Nach den Handelsstatistiken der südkoreanischen Zollbehörde am Montag legten die Ramyeon-Exporte von Januar bis Oktober gegenüber dem Vorjahr um 24,7 Prozent auf 785,25 Millionen Dollar zu. Das entspricht 1,02 Billionen Won nach dem Wechselkurs von 1.300 Won pro Dollar.Damit wurde seit 2015 das neunte Jahr in Folge ein neuer Rekordwert erreicht.Das Exportvolumen umfasst lediglich die Ramyeon-Produkte, die in Südkorea hergestellt und ins Ausland geliefert werden. Sollte auch die in Fabriken im Ausland produzierte und vor Ort verkaufte Menge mitberechnet werden, ist das globale Exportvolumen sogar um einiges größer.Ein Mitarbeiter des Ramyeon-Herstellers Nongshim sagte, dass das Unternehmen letztes Jahr über seine Fabriken in den USA und China Ramyeon-Produkte im Wert von 900 Milliarden Won verkauft habe. Zusammen mit den aus Südkorea gelieferten Produkten erreiche der Wert schätzungsweise eine Billion Won.Das tatsächliche Exportvolumen der südkoreanischen Ramyeon-Produkte werde auf etwa zwei Billionen Won geschätzt, hieß es.