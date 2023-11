Yoon und Kishida tauschen sich über Kooperation bei Wasserstoff und Start-ups aus

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Premierminister Fumio Kishida haben am Freitag (Ortszeit) an der Stanford Universität in den USA einen Meinungsaustausch über die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern und die trilaterale Kooperation mit den USA auf dem Gebiet Spitzentechnologie geführt.Laut dem südkoreanischen Präsidialamt am Samstag erinnerte Yoon zum Auftakt der Diskussion daran, dass Südkorea, die USA und Japan beim Dreiergipfel im August vereinbart hatten, die trilaterale Kooperation zu einem umfassenden Kooperationsmechanismus auszubauen. Die drei Länder sollten die Zusammenarbeit vor allem in den Bereichen Spitzentechnologie und Kohlenstoffreduzierung verstärken und eine gemeinsame Führerschaft übernehmen, sagte er.Yoon und Kishida erörterten bei der Diskussion Kooperationsmöglichkeiten auf dem Gebiet Wasserstoff.Der präsidiale Chefsekretär für Wirtschaft, Choi Sang-mok, sagte diesbezüglich, sollten Südkorea und Japan im Wasserstoffbereich Kräfte bündeln, könnten die Kosten für die Wasserstoffproduktion und -einfuhr erheblich gesenkt werden. Beide Länder könnten auch bei Diskussionen über internationale Normen die Führung übernehmen. Er kündigte an, die Vereinbarung zwischen beiden Ländern über die Wasserstoffkooperation konkretisieren zu wollen.Yoon und Kishida trafen sich vor der Diskussion mit einer Gruppe von Vertretern koreanischer und japanischer Start-ups, die im Silicon Valley arbeiten.Choi teilte mit, die Kooperation mit Japan bei Start-ups bedeute die Ausweitung des Kooperationshorizonts auf Zukunftsgenerationen und -industrien.