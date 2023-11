Jugendliche räumen bei Berufswahl Einkommen Vorrang ein

Photo : YONHAP News

Die Jugendlichen in Südkorea geben laut einer Umfrage bei der Berufswahl dem Einkommen Vorrang vor Eignung und Interesse.Die Sozialerhebung 2023 des Statistikamtes ergab, dass 35,7 Prozent der Jugendlichen im Alter von 13 bis 19 Jahren das Einkommen als wichtigsten Faktor bei der Berufswahl nannten.Dahinter folgten Eignung und Interesse mit 30,6 Prozent und Stabilität mit 16 Prozent.Bei der Erhebung von 2013 lag Eignung und Interesse mit 38,1 Prozent an der Spitze. Das Einkommen kam auf 25,5 Prozent, Stabilität auf 18,6 Prozent.Zudem bevorzugen die Jugendlichen nun Großunternehmen mit hohen Löhnen als Arbeitsplatz, während früher der öffentliche Dienst wegen seiner hohen Stabilität beliebter war.Bei den Teenagern im Alter von 13 bis 18 Jahren lagen Großunternehmen dieses Jahr mit 31,4 Prozent an der Spitze der bevorzugten Arbeitgeber.