UN-Berichterstatterin erneuert Kritik an China wegen Rückführung nordkoreanischer Flüchtlinge

Photo : KBS WORLD Radio

Die UN-Sonderberichterstatterin zur Menschenrechtssituation in Nordkorea, Elizabeth Salmón, hat China erneut aufgefordert, den Grundsatz der Nichtzurückweisung einzuhalten.Laut dem US-Auslandssender Voice of America äußerte sich Salmón in einer am Freitag dem Sender zugesandten Stellungnahme besorgt über die unveränderte Position der chinesischen Regierung in Bezug auf die Zwangsrückführung nordkoreanischer Flüchtlinge.Salmón sagte, dass die chinesische Regierung neulich eine Antwort auf die Forderung nach der Einstellung der Zwangsrückführung von Nordkoreanern geschickt habe. Sie stelle fest, dass China in der Antwort seinen Standpunkt zur Anwendung des Grundsatzes der Nichtzurückführung weiter entwickelt habe.Sie betonte zugleich, sie sei jedoch ernsthaft besorgt darüber, dass China die über viele Jahre hinweg immer wieder vorgebrachten Vorwürfe und Bedenken hinsichtlich der Folterpraxis in Nordkorea nicht berücksichtigt habe.China hatte bei einem Vortrag der Sonderberichterstatterin vor dem Dritten Ausschuss der UN-Generalversammlung am 24. Oktober seine Behauptung wiederholt, dass illegal Eingereiste keine Flüchtlinge seien und dass sie chinesische Gesetze verletzten und die chinesische Einwanderungskontrolle behinderten.