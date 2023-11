Südkorea und EU streben bilaterale Konsultationen über Menschenrechte in Nordkorea an

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Europäische Union sind übereingekommen, ein bilaterales Beratungsgremium zur Menschenrechtslage in Nordkorea zügig zustande zu bringen.Seoul bat zudem um die Unterstützung der EU für seine Politik gegenüber Nordkorea.Laut dem südkoreanischen Außenministerium am Sonntag führten Chun Young-hee, Generaldirektor für ein Friedensregime auf der koreanischen Halbinsel, und Niclas Kvarnström, neuer Direktor der Asien-Abteilung des Europäischen Auswärtigen Diensts (EEAS), am 15. November in Brüssel entsprechende Diskussionen.Beide Seiten hatten in der gemeinsamen Erklärung des Gipfels im Mai in Seoul vereinbart, bilaterale politische Konsultationen und die Zusammenarbeit innerhalb der Menschenrechtsorganisation der Vereinten Nationen zu verstärken, um das Verständnis für die Menschenrechtslage in Nordkorea zu verbessern und das Land zur Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte anzuregen.Chun lud am Donnerstag in Brüssel Sicherheits- und Menschenrechtsexperten zu einem Runden Tisch wegen der Lage auf der koreanischen Halbinsel ein. Er informierte sie über die Nordkorea-Politik Südkoreas und die aktuelle Situation, darunter die Annäherung zwischen Nordkorea und Russland.Die EU hat sich aktiv zur nordkoreanischen Menschenrechtsfrage geäußert und ist jedes Jahr federführend bei der Ausarbeitung eines Resolutionsentwurfs zu Menschenrechten in Nordkorea gewesen, der der UN-Generalversammlung und dem UN-Menschenrechtsrat eingereicht wurde.