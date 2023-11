Nordkorea kritisiert USA wegen Waffenverkäufen an Südkorea und Japan

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den USA vorgeworfen, die militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zu erhöhen und ein neues Wettrüsten zu veranlassen.Laut der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Montag machte der stellvertretende Leiter des Generalbüros für Ausrüstung des Verteidigungsministeriums die entsprechende Äußerung im Zusammenhang mit Waffenverkäufen der USA.Man warne, je mehr die USA mit unüberlegten Waffenverkäufen verdienen würden, desto höher könne der Preis sein, den sie für eine Sicherheitskrise zahlen müssten, sagte der Beamte, der namentlich nicht genannt werden wollte.Er drohte, Nordkorea werde angesichts der instabilen Situation auf der koreanischen Halbinsel seine strategische Sicherheit verbessern und die Fähigkeit zur Kriegsabschreckung zügiger aufbauen, um die regionale Lage stark zu kontrollieren.Die US-Regierung beschloss in letzter Zeit potenzielle Verkäufe von F-35-Kampfjets, schiffgestützten Flugabwehrraketen des Typs SM-6 und Luft-Luft-Raketen des Typs AIM-9X an Südkorea und von Marschflugkörpern Tomahawk an Japan.