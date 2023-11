Kyodo: Japanische Außenministerin reist Samstag für trilaterales Treffen nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Die japanische Außenministerin Yoko Kamikawa wird laut einem Medienbericht für trilaterale Gespräche mit ihren Amtskollegen aus Südkorea und China am Samstag und Sonntag nach Südkorea reisen.Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Montag meldete, sei der entsprechende Besuchstermin der Außenministerin vom Lenkungsausschuss des japanischen Unterhauses genehmigt worden.Die südkoreanische Regierung plant um den 26. November herum in Busan ein trilaterales Außenministertreffen abzuhalten.Sollte das Treffen stattfinden, werden voraussichtlich der südkoreanische Außenminister Park Jin, der Direktor der Büros der Zentralen Kommission für Auswärtige Angelegenheiten der Kommunistischen Partei Chinas, Wang Yi, und die japanische Außenministerin Kamikawa daran teilnehmen.Beim trilateralen Dialog zwischen Südkorea, China und Japan erfolgen gewöhnlich zuerst Konsultationen auf Arbeitsebene, gefolgt von einem Außenministertreffen und dann einem Gipfel. Beobachter gehen daher davon aus, dass binnen Jahresfrist oder Anfang nächsten Jahres ein Dreiergipfel veranstaltet werden kann, sollte das Außenministertreffen zustande kommen.Ein trilateraler Gipfel fand zuletzt im Dezember 2019 im chinesischen Chengdu statt.