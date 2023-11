Präsident Yoon zu Staatsbesuch in Großbritannien eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Montag zu einem Staatsbesuch in Großbritannien eingetroffen.Yoon und Frist Lady Kim Keon-hee sowie Yoons Entourage trafen am Nachmittag um 15.40 Uhr am Flughafen Stansted ein. Yoon traf sich anschließend mit südkoreanischen Einwohnern des Landes.Am Dienstag werden Yoon und Kim von Prinz William und seiner Frau Kate Middleton begrüßt. Auch eine Kutschfahrt mit König Charles III. zum Buckingham Palace ist geplant.Yoon wird außerdem vor dem britischen Parlament eine Rede zur Zukunft der Beziehungen zwischen beiden Ländern und bilateralen Zusammenarbeit halten.Am Mittwoch ist ein Gipfelgespräch mit Premierminister Rishi Sunak geplant. Dabei soll es um die bilaterale Kooperation auf den Gebieten Digitales, Halbleiter, Atomenergie und Verteidigungsindustrie gehen.Weitere Termine sind die Teilnahme an einem Wirtschaftsforum und ein Treffen mit Wissenschaftlern.Yoon wird am Donnerstag seinen Staatsbesuch beenden und nach Frankreich fliegen. Dort will er kurz vor der Abstimmung über den Gastgeber der Weltexpo 2030 noch einmal die Werbetrommel für Südkoreas Kandidaten Busan rühren.