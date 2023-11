Nordkorea informiert Japan über bevorstehenden Satellitenstart

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut Berichten Japan über einen bevorstehenden Satellitenstart informiert.Demnach sei zwischen Mittwoch dieser Woche und Freitag kommender Woche mit einem solchen Start zu rechnen.Der japanische Sender NHK und die Nachrichtenagentur Kyodo meldeten am Dienstag, dass die Küstenwache darüber informiert worden sei. Demnach sollen drei Gefahrenzonen im Meer ausgewiesen werden.Zwei der Zonen befinden sich in Gewässern vor Nordkoreas südwestlicher Region. Die dritte befindet sich im Pazifik, östlich der Philippinen. Alle drei Zonen liegen außerhalb Japans Ausschließlicher Wirtschaftszone.Japans Küstenwache soll Schiffe in dem Gebiet bereits vor der Gefahr herabstürzender Trümmerteile gewarnt haben.Nach den Richtlinien der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation sind die Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, vorab über Militärmanöver oder andere Aktivitäten zu informieren, die für die Schifffahrt potenziell gefährlich sein können.Nordkoreas Mitteilung bezieht sich offenbar auf den erneuten Versuch, einen Satelliten ins All zu bringen. Nordkorea sprach im Zusammenhang mit zwei fehlgeschlagenen Starts im Mai und August von einem Aufklärungssatelliten.Japans Ministerpräsident Fumio Kishida trug den Regierungsbehörden auf, Informationen über den Plan zusammenzutragen und sich mit den USA und Südkorea abzustimmen. Gemeinsam solle Nordkorea außerdem dazu aufgefordert werden, den Start nicht durchzuführen.