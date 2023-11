USA äußern Sorge über Technologietransfer zwischen Nordkorea und Russland

Photo : KBS News

Das US-Außenministerium hat Sorge über einen möglichen Technologietransfer zwischen Nordkorea und Russland geäußert.Zuvor hatte Nordkorea Japan über einen bevorstehenden Satellitenstart informiert.Amtssprecher Matthew Miller sagte am Montag bei einer Pressekonferenz, dass die USA über Nordkoreas ballistisches Raketenprogramm und andere Programme des Militärs besorgt seien. Auch eine mögliche Weitergabe russischer Technologie an Nordkorea oder nordkoreanische Waffenlieferungen an Russland bereiteten Washington Sorge.Solche Transfers würden gegen mehrere Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstoßen, darunter auch solche, für die Russland selbst gestimmt habe. Die USA wollten die Lage aufmerksam beobachten und gemeinsam mit den Verbündeten in der Region angemessene Maßnahmen ergreifen.Der Sprecher ging auch auf die Bemerkung des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol ein, wonach Nordkorea, Russland und China voneinander abweichende Interessen hätten und die Zusammenarbeit zwischen Pjöngjang und Moskau den Interessen Chinas schade. Die USA würden sich eindeutig gegen jeglichen Austausch von Technologie und Waffen aussprechen, kommentierte Miller hierzu.