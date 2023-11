﻿Präsident Yoon kommt mit Landsleuten in Großbritannien zusammen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat sich am ersten Tag seines Staatsbesuchs im Vereinigten Königreich mit Landsleuten getroffen.Bei der Abendrunde mit einer Gruppe von Koreanern am Montag (Ortszeit) in London sagte Yoon, dass Südkorea und Großbritannien ein neues Kooperationssystem im Sicherheitsbereich aufbauen werden.Neben der Sicherheitskooperation würden die beiden Länder auch die Verhandlungen zur Überarbeitung des koreanisch-britischen Freihandelsabkommens wieder aufnehmen. Damit wird eine solide Grundlage für die Zusammenarbeit in den Bereichen Lieferketten und Handel geschaffen werden, so der Staatschef.Präsident Yoon dankte den koreanischen Einwohnern außerdem für ihren Beitrag zu den bilateralen Beziehungen und versprach Unterstützung durch die Behörde für Auslandskoreaner.