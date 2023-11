﻿UN-Sonderberichterstatterin widerspricht Behauptungen des nordkoreanischen UN-Botschafters über Flüchtlinge

Photo : YONHAP News

Die UN-Sonderberichterstatterin zur Menschenrechtssituation in Nordkorea, Elizabeth Salmón, hat jüngsten Behauptungen des nordkoreanischen Botschafters bei den Vereinten Nationen, Kim Song, über nordkoreanische Flüchtlinge widersprochen.Laut dem US-Auslandssender Voice of America am Dienstag erklärte Salmón, dass sowohl UN-Berichterstatter als auch andere Aktivisten von vielen nordkoreanischen Flüchtlingen deren Geschichten erzählt bekämen. Dass die Aussagen sehr konkret seien und immer wieder gemacht würden, zeige, dass die entsprechenden Informationen nicht manipuliert worden seien, so die UN-Berichterstatterin.Außerdem rief sie Nordkorea zur Beteiligung an den UN-Menschenrechtsmechanismen als Mitglied der Vereinten Nationen auf.Botschafter Kim hatte die am vergangenen Mittwoch eingebrachte Resolution zu Menschenrechten in Nordkorea kritisiert. Es stelle eine Provokation und Verschwörung der USA dar, dass jedes Jahr ein Dokument bestehend aus Lügen und Erfindungen vorgelegt werde.Der Dritte Ausschuss verabschiedete die Resolution dennoch, und zwar im Konsens ohne Abstimmung. Russland, China, Syrien und Venezuela beteiligten sich zwar an dem Konsensverfahren, teilten jedoch die Position mit, sich der Resolution nicht anschließen zu wollen.