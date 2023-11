Zahl der Abnehmerländer von Kimchi steigt dieses Jahr auf Rekordhoch von 93

Photo : YONHAP News

Kimchi ist dank der weltweit gestiegenen Beliebtheit dieses Jahr zum ersten Mal in mehr als 90 Länder exportiert worden.Laut den Handelsstatistiken des Zollamtes am Dienstag wurde Kimchi im Zeitraum von Januar bis Oktober in 93 Länder, darunter die USA und Japan, ausgeführt. Das entspricht der bisher höchsten Anzahl.Insbesondere wird in Nordamerika und Europa ein schnelles Exportwachstum verzeichnet.Es wird erwartet, dass bei den diesjährigen Kimchi-Exporten der Rekord erneuert werden könnte, der im Jahr 2021 aufgrund der Corona-bedingten Nachfrage erzielt worden war.Die Zahl der Abnehmerländer von Kimchi im laufenden Jahr ist verglichen mit 2013 um 32 gestiegen.