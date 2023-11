Seoul verurteilt möglichen Start eines militärischen Aufklärungssatelliten Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Nordkoreas angekündigten Satellitenstart im Zeitraum vom 22. November bis 1. Dezember scharf verurteilt.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sagte am Dienstag gegenüber Journalisten, der Start eines sogenannten militärischen Aufklärungssatelliten durch Nordkorea stelle einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar, die dem Land jeden Start mit ballistischer Raketentechnologie untersagten, und eine eindeutige Illegalität.Nordkorea habe bisher sechsmal die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) über Raketen- oder Satellitenstarts informiert. Dreimal sei der Start am ersten Tag des angekündigten Zeitfensters erfolgt, zweimal am zweiten Tag und einmal am dritten Tag.Beim ersten und zweiten Versuch des Starts des Spionagesatelliten erfolgte der Start am ersten Tag des angekündigten Zeitfensters. Sollte sich dies wiederholen, werde der Start am morgigen Mittwoch erwartet. Sollten die Wetterbedingungen berücksichtigt werden, sei ein Start übermorgen sehr wahrscheinlich.Auf die Frage, ob Nordkoreas Satellitenstart zu einer teilweisen Aussetzung des innerkoreanischen Militärabkommens von 2018 führen werde, antwortete der Beamte nicht. Er sagte nur, die Regierung werde Nordkoreas Handlungen mit Aufmerksamkeit beobachten und notwendige Maßnahmen umfassend überprüfen.Laut japanischen Medienberichten hatte Nordkorea die japanische Küstenwache informiert, dass das Land zwischen dem 22. November und dem 1. Dezember einen Satelliten starten werde.