Touren nach Panmunjom werden nach viermonatiger Unterbrechung teilweise wieder aufgenommen

Photo : YONHAP News

Ein Tourprogramm für den Waffenstillstandsort Panmunjom wird nach einer viermonatigen Unterbrechung diese Woche teilweise wieder aufgenommen.Das Vereinigungsministerium teilte mit, dass dessen Nationales Institut für Vereinigungsbildung am morgigen Mittwoch eine Sondertour nach Panmunjom organisieren werde, an der etwa 20 Personen, darunter politische Berater und nordkoreanische Flüchtlinge teilnehmen würden.Das Vereinigungsministerium hat mittlerweile mit dem UN-Kommando, das für Panmunjom, die Gemeinsame Sicherheitszone (JSA), zuständig ist, über eine Wiederaufnahme von Touren diskutiert. Vereinbart wurde, zuerst Sondertouren, die von staatlichen Stellen organisiert werden, wieder aufzunehmen.Das UN-Kommando hatte ein Programm angeboten, in dessen Rahmen an vier Tagen in der Woche Touren nach Panmunjom stattgefunden hatten. Das Programm wurde ausgesetzt, nachdem der US-Soldat Travis King am 18. Juli während einer Tour in der JSA die Grenze zu Nordkorea überquert hatte.Seitdem veranstaltete das UN-Kommando zwar Sonderbesichtigungen. Aber auch nach der Rückkehr von King in die USA Ende September wurde das vom Vereinigungsministerium durchgeführte Tourprogramm für südkoreanische Staatsbürger nicht wieder aufgenommen.