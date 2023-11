Lieferungen per Drohnen verbinden Inseln und Festland miteinander

Photo : YONHAP News

Frisch gefangene Seeohren werden auf einer Aquafarm auf einer Insel in eine Lieferbox gelegt.Die Kiste wird per Drohne über das Meer geschickt. Das Festland ist etwa 20 Kilometer entfernt, es dauert rund 30 Minuten bis dorthin.Vom Festland aus werden von Lieferdiensten angebotene Fertiggerichte wie Gimbap und medizinische Produkte zu Inseln transportiert.Die Lieferung per Drohne, das sogenannte Projekt zum Stadtbau für die Drohnen-Demonstration, führt das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr landesweit an 15 Orten durch. Auch werden Drohen-Stationen für die Kontrolle und Ausbildung errichtet.Aktuell gibt es bereits mehrere Anlagen. Der Schlüssel zur Kommerzialisierung liegt jedoch in der Senkung der Lieferkosten.Noch ist der Service zu teuer, so dass Inselbewohner nicht häufig Lieferungen per Drohne für Essensbestellungen oder Pakete in Anspruch nehmen.Die Stadt Yeosu strebt an, Drohnen mit einem Projekt der urbanen Luftmobilität (UAM) zu verknüpfen. Dadurch will die Stadt bei der Yeosu World Island Exhibition 2026 eine Drohnen- und UAM-Erlebnisstätte für Touristen schaffen.