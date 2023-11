Nordkorea schießt Spionagesatelliten ins All

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am späten Dienstagabend einen Spionagesatelliten ins All geschossen.Der südkoreanische Generalstab JCS (Joint Chiefs of Staff) teilte mit, der Start der Trägerrakete, die einen Aufklärungssatelliten ins All bringen solle, sei gegen 22.43 Uhr von Tongchang-ri aus erfolgt.Das südkoreanische Militär habe den nordkoreanischen Raketenstart umgehend bemerkt und sei in enger Zusammenarbeit mit den USA und Japan dabei, Details zu ermitteln und Informationen auszutauschen, hieß es weiter.Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete, der Start des militärischen Aufklärungssatelliten Malligyong-1 sei erfolgreich gewesen. Die Trägerrakete Chollima-1 sei auf der vorgesehenen Flugbahn geflogen. Um 22.54 Uhr Start habe sie den Satelliten erfolgreich in den Orbit befördert.Unterdessen gab das südkoreanische Militär bekannt, unabhängig davon, ob der Satellitenstart Nordkoreas erfolgreich sei oder nicht, handele es sich um eine Bedrohung sowie Provokation. Südkorea werde den Prozess einleiten, um das innerkoreanische Militärabkommen vom 19. September 2018 außer Kraft zu setzen.Nordkorea hatte bereits im Mai und August dieses Jahres ohne Erfolg versucht, einen Spionagesatelliten ins All zu bringen.