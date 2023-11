Präsident Yoon wird von König Charles III. offiziell begrüßt

Photo : YONHAP News

An seinem zweiten Besuchstag in Großbritannien ist Präsident Yoon Suk Yeol von König Charles III. begrüßt worden.Für Yoon wurde eine offizielle Begrüßungsfeier ausgerichtet, die mit dem Abschreiten der britischen Ehrengarde auf dem Paradeplatz Horse Guards Parade begann, der sich rund einen Kilometer vom Buckingham Palace entfernt befindet.Anschließend fuhr Yoon mit dem König in einer Kutsche zum Palast. First Lady Kim Keon-hee und Königin Camilla fuhren in einer anderen Kutsche.Nach einem Mittagessen mit der Königsfamilie und rund 50 Gästen hielt Yoon seine Rede vor dem britischen Parlament. Für Mittwoch ist das Gipfelgespräch mit Premierminister Rishi Sunak geplant.