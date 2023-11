Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans verurteilen Nordkoreas Satellitenstart

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für die nordkoreanische Nuklearproblematik haben den Start eines militärischen Spionagesatelliten durch Nordkorea scharf verurteilt.Laut dem südkoreanischen Außenministerium erörterten sein Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, Kim Gunn, die stellvertretende US-Sondergesandte für Nordkorea, Jung Pak, und der japanische Chef-Nuklearunterhändler Hiroyuki Namaz in einer trilateralen telefonischen Konsultation Kooperationsmöglichkeiten in Bezug auf den Start eines sogenannten militärischen Aufklärungssatelliten durch Nordkorea.Die drei Beamten bezeichneten den Start als einen direkten Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, die Nordkorea jeden Start mittels ballistischer Raketentechnologie untersagen.Sie betonten auch, dass keine der Drohungen und Provokationen Nordkoreas Erfolg haben würde.Sie hätten beschlossen, auf der Grundlage einer engen Koordinierung zwischen Südkorea, den USA und Japan in Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft notwendige Gegenmaßnahmen gegen illegale Provokationen Nordkoreas zu ergreifen, hieß es außerdem.Nordkorea hatte einen Satellitenstart zwischen dem heutigen Mittwoch und Freitag kommender Woche angekündigt. Das Land schoss dann am Dienstag gegen 22.43 Uhr von Tongchang-ri in der Provinz Nord-Pyongan aus einen militärischen Spionagesatelliten ins All.