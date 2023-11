NSC will Aussetzung von Teil des innerkoreanischen Militärabkommens anstreben

Photo : YONHAP News

Der Nationale Sicherheitsrat (NSC) Südkoreas hat angekündigt, die Aussetzung eines Teils des innerkoreanischen Militärabkommens von 2018 anzustreben.Die Entscheidung gab das Gremium am Mittwoch nach einer Dringlichkeitssitzung bekannt, die von Präsident Yoon Suk Yeol bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien geleitet wurde.Der NSC kritisierte, dass Nordkorea trotz wiederholter Warnungen der internationalen Gemeinschaft den Start eines sogenannten militärischen Aufklärungssatelliten unternommen habe, für den ballistische Raketentechnologie eingesetzt worden sei. Der Start sei ein klarer Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, unabhängig davon, ob er erfolgreich gewesen sei oder nicht. Der Start stelle eine direkte Bedrohung sowohl für die Sicherheit Südkoreas als auch für den Weltfrieden dar.In dieser Situation sei die Sicherheitslage im Grenzgebiet Südkoreas infolge der Einschränkungen nach dem innerkoreanischen Militärabkommen von 2018 noch instabiler geworden. Man wolle versuchen, die Gültigkeit von Artikel 1 Absatz 3 des Abkommens auszusetzen.Die Bestimmung sieht vor, durch die Ausweisung von Flugverbotszonen rund um die militärische Demarkationslinie eine Pufferzone in der Luft einzurichten.