USA verurteilen Nordkoreas Satellitenstart scharf

Die Vereinigten Staaten haben den Start eines sogenannten militärischen Aufklärungssatelliten durch Nordkorea scharf verurteilt.Die USA sind zudem dabei, gemeinsam mit ihren Verbündeten, darunter Südkorea, einzuschätzen, ob der Start erfolgreich war, und nach Gegenmaßnahmen zu suchen.Der Nationale Sicherheitsrat im Weißen Haus verurteilte am Dienstag (Ortszeit) in einer Erklärung im Namen von Sprecherin Adrienne Watson den Start.Bei diesem Weltraumstart seien Technologien eingesetzt worden, die in direktem Zusammenhang mit dem nordkoreanischen Programm für ballistische Interkontinentalraketen (ICBM) stünden. Der Start stelle einen dreisten Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar, hieß es.Der Präsident (Joe Biden) und sein nationales Sicherheitsteam bewerteten die Situation in enger Koordination mit den Verbündeten und Partnern. Die Vereinigten Staaten würden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit des amerikanischen Heimatlandes und die Verteidigung ihrer Verbündeten Südkorea und Japan zu gewährleisten, hieß es weiter.