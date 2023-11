Kryptobörse Binance räumt Vorwurf der Verletzung von Nordkorea-Sanktionen ein

Photo : YONHAP News

Die weltgrößte Kryptobörse Binance hat die gegen sie erhobenen Vorwürfe eingeräumt.Unter anderem sollen Nordkorea-Sanktionen verletzt worden sein.Sie einigte sich mit der US-Regierung auf die Zahlung einer Rekordstrafe von 4,3 Milliarden Dollar, wie das US-Finanzministerium und das Justizministerium am Dienstag mitteilten.Der Gründer und CEO von Binance, Changpeng Zhao, räumte ein, dass es kein wirksames Programm zur Geldwäscheprävention gegeben habe. Damit sei gegen das US-Gesetz Bank Secrecy Act verstoßen worden. Er trat wegen der Versäumnisse als CEO zurück.Binance ist verpflichtet, sich beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums zu registrieren und ein wirksames System gegen Geldwäsche zu betreiben.Binance vermittelte außerdem insgesamt 80 Kryptowährungstransaktionen im Wert von 4,37 Millionen Dollar zwischen Kunden in den USA und Nutzern in Nordkorea und verstieß damit gegen Nordkorea-Sanktionen.Die Einigung zieht vor dem Hintergrund der Ankündigung der US-Regierung Interesse auf sich, gegen Kryptobörsen als Mittel zur Finanzierung von Terrorismus und Massenvernichtungswaffen durchzugreifen.