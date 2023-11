UN-Chef verurteilt Nordkoreas Satellitenstart

UN-Generalsekretär António Guterres hat den Start eines militärischen Aufklärungssatelliten durch Nordkorea als Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats scharf verurteilt.Das gab der stellvertretende UN-Sprecher Farhan Haq in einer am Dienstag (Ortszeit) auf der Website der Vereinten Nationen veröffentlichten Erklärung bekannt.Der UN-Chef appellierte erneut an Nordkorea, seinen internationalen Verpflichtungen aus allen einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats in vollem Umfang nachzukommen. Er forderte das Land zudem auf, zum Dialog ohne Vorbedingungen zurückzukehren, um das Ziel einer vollständigen und überprüfbaren Denuklearisierung und eines nachhaltigen Friedens zu erreichen.Die Europäische Union forderte ebenfalls Nordkorea auf, seine Verpflichtungen aus Resolutionen des Weltsicherheitsrats sofort wieder einzuhalten.Entsprechendes äußerte EU-Sprecherin Nabila Massrali auf Anfrage der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap. Man habe die entsprechenden Berichte erhalten und analysiere derzeit die vorliegenden Informationen, hieß es.Nordkorea gab am Mittwoch bekannt, am Dienstag um 22.42 Uhr den Aufklärungssatelliten Malligyong-1 an Bord der neuen Trägerrakete Chollima-1 erfolgreich gestartet zu haben.