Japan protestiert gegen Nordkoreas Satellitenstart

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung hat scharf dagegen protestiert, dass Nordkorea mittels ballistischer Raketentechnologie einen Satelliten gestartet hatte.Nach dem Satellitenstart am Dienstagabend traf Premierminister Fumio Kishida Journalisten. Er sagte, dass der Start mittels ballistischer Raketentechnologie einen klaren Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle, auch wenn von einem Satelliten gesprochen werde.Für die japanische Bevölkerung stelle dies eine schwerwiegende Situation dar, die mit der Sicherheit zusammenhänge, betonte er.Kishida ordnete an, in Kooperation mit Südkorea und den USA eine notwendige Reaktion rechtzeitig vorzunehmen, einen eventuellen Schaden zu ermitteln und Informationen gründlich zu analysieren.Laut der japanischen Regierung wurde kein Schaden bestätigt. Der Zerstörungsbefehl, der für Eventualitäten Aegis-Zerstörern der Selbstverteidigungsstreitkräfte und PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3)-Einheiten erteilt worden war, wurde nicht vollstreckt.Ein Regierungsbeamter sagte, dass die für den Eintritt in eine Umlaufbahn erforderliche Geschwindigkeit anscheinend nicht erreicht worden sei. Zugleich hieß es jedoch, dass man weiterhin Informationen sammeln werde.