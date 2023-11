Seoul: Innerkoreanisches Militärabkommen ab 15 Uhr teilweise außer Kraft

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat mit Wirkung um 15 Uhr am heutigen Mittwoch einen Teil des innerkoreanischen Militärabkommens von 2018 außer Kraft gesetzt und Überwachungs- und Aufklärungsaktivitäten in der Luft wieder aufgenommen.Die Entscheidung gab der stellvertretende Minister für nationale Verteidigungspolitik, Heo Tae-keun, heute vor der Presse bekannt.Die Überwachungs- und Aufklärungsaktivitäten in der Luft in der Umgebung der militärischen Demarkationslinie gegen Anzeichen für nordkoreanische Provokationen würden wieder aufgenommen. Hierfür habe das Ressort heute um 3 Uhr die Einsatzbereitschaft des Militärs und militärische Umsetzungspläne nach der Aussetzung überprüft, hieß es.Das Verteidigungsministerium habe bereits gewarnt, die für die Gewährleistung des Lebens und der Sicherheit der Bürger notwendigen Maßnahmen zu treffen, falls Nordkorea doch noch einen militärischen Aufklärungssatelliten starten werde, betonte Heo.Sollte Nordkorea eine weitere Provokation wagen, werde das südkoreanische Militär auf der Grundlage einer festen gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft mit den USA jede Provokation Nordkoreas sofort, stark und bis zum Ende bestrafen, hieß es weiter.