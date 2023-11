Goldman Sachs prognostiziert 2,3 Prozent Wachstum für Südkorea für 2024

Photo : YONHAP News

Die koreanische Wirtschaft wird laut einer Prognose von Goldman Sachs nächstes Jahr um 2,3 Prozent wachsen.Das liegt über den jüngsten Prognosen führender Institutionen im In- und Ausland, darunter die südkoreanische Zentralbank.Die globale Investmentbank schrieb in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht, dass Südkorea 2024 ein über den Markterwartungen liegendes 2,3-prozentiges Wachstum des Bruttoinlandsprodukts verzeichnen werde. Die Prognose wurde mit einer zyklischen Erholung der Halbleiterkonjunktur und einem Aufschwung der Technologieexporte als Folge der steigenden Nachfrage im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz begründet.Goldman Sachs erwartete zudem, dass Südkoreas Ausfuhren und Einfuhren nächstes Jahr jeweils um 5,2 und 4,5 Prozent zulegen würden.Das BIP-Wachstum in großen Volkswirtschaften verlangsame sich zwar, die koreanische Wirtschaft habe jedoch den Tiefpunkt des Konjunkturzyklus bereits passiert. Der Aktienindex Kospi werde etwa im Dezember nächsten Jahres 2.800 Zähler erreichen, hieß es weiter.