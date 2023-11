Südkoreanischer Generalstab: Nordkorea feuerte ballistische Rakete in Richtung Ostmeer – Start vermutlich gescheitert

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Mittwochabend nach Angaben des südkoreanischen Vereinigten Generalstabs (JCS) eine ballistische Rakete in Richtung Ostmeer abgefeuert.Südkorea hatte zuvor ein innerkoreanisches Abkommen teilweise ausgesetzt, in dem sich beide Teilstaaten auf Maßnahmen für die Vorbeugung von militärischen Spannungen geeinigt hatten.Wie der JCS am Donnerstag bekannt gab, sei eine Rakete im Gebiet Sunan in Pjöngjang gegen 23.05 Uhr abgefeuert worden. Der Start sei aber offenbar gescheitert.Die zuständigen Behörden Südkoreas und der USA befassten sich aktuell mit den Details des Starts.Nordkorea hatte nach eigenen Angaben am späten Dienstagabend einen Spionagesatelliten erfolgreich auf der vorgesehenen Umlaufbahn abgesetzt.Südkorea hatte daraufhin Artikel 1, Klausel 3 des Militärabkommens von 2018 mit Wirkung um 15 Uhr am Mittwoch außer Kraft gesetzt. Damit einhergehend wurde die Überwachung der schwer bewachten innerkoreanischen Grenze wieder intensiviert.Die Klausel, die vorübergehend nicht mehr gilt, betrifft eine Pufferzone in Form einer Flugverbotszone im Grenzgebiet.