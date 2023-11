Nukleargetriebener US-Flugzeugträger in Busan angekommen

Photo : YONHAP News

Der nukleargetriebene US-Flugzeugträger USS Carl Vinson ist am Dienstag im Marinestützpunkt in Busan eingelaufen.Die südkoreanische Marine teilte am Mittwoch mit, dass die USS Carl Vinson, das Flaggschiff der Flugzeugträgerkampfgruppe 1 der US-Marine in Südkorea eingetroffen sei, um die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA gegen die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen zu stärken.Der Flugzeugträger der Nimitz-Klasse ist 333 Meter lang und hat eine Verdrängung von 103.000 Tonnen. Das Schiff kann etwa 6.000 Soldaten und 80 Flugzeuge aufnehmen und wird daher als schwimmende Militärbasis bezeichnet.Es ist das erste Mal seit etwa einem Monat, dass ein US-Flugzeugträger in Busan einlief, und dies öffentlich bekannt gemacht wurde. Am 12. Oktober hatte der atomgetriebene Flugzeugträger USS Ronald Reagan dort angelegt.Laut Berichten besprechen Südkorea, die USA und Japan angesichts des Starts eines Spionagesatelliten durch Nordkorea am Dienstag, vor der Küste der koreanischen Halbinsel eine gemeinsame Seeübung unter dem Einsatz des US-Flugzeugträgers abzuhalten.