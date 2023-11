Außenminister Südkoreas und Großbritanniens verurteilen nordkoreanisch-russischen Waffenhandel

Photo : KBS News

Außenminister Park Jin und sein britischer Amtskollege David Cameron haben erörtert, wie gegen den Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland vorgegangen werden kann.Laut dem südkoreanischen Außenministerium kamen Park und Cameron am Dienstag (Ortszeit) zu einem Frühstückstreffen in London zusammen.Beide Seiten verurteilten den Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland, der gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstößt. Sie betonten die Notwendigkeit einer entschlossenen und vereinten Reaktion der internationalen Gemeinschaft.Park sprach auch die Ernsthaftigkeit der Kryptowährungsdiebstähle durch Nordkorea an. Beide Minister sprachen darüber, wie beide Länder im Weltsicherheitsrat während der zweijährigen Amtszeit Südkoreas als nichtständiges Mitglied ab kommendem Jahr in der Angelegenheit weiter kooperieren sollten.Beide Minister tauschten sich auch über die Lage in der Ukraine und im Nahen Osten aus. Sie kamen überein, dass beide Länder als globale strategische Partner auch hinsichtlich der regionalen Lage zusammenarbeiten.Park lud Cameron nach Südkorea ein und bat ihn, auf der Grundlage seiner reichhaltigen diplomatischen Erfahrung als früherer Premierminister zur Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und Großbritannien beizutragen.