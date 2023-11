Südkoreas Geheimdienst: Nordkoreas Spionagesatellit in Umlaufbahn eingetreten

Photo : YONHAP News

Der am Dienstagabend gestartete nordkoreanische Aufklärungssatellit ist nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes NIS erfolgreich in seine Umlaufbahn eingetreten.Darüber berichtete die Behörde am Donnerstag in einer Plenarsitzung des parlamentarischen Geheimdienstausschusses.Der Nachrichtendienst teilte auch die Einschätzung mit, dass der erfolgreiche Start der nordkoreanischen Trägerrakete auf russische Unterstützung zurückzuführen sei.Beim nordkoreanisch-russischen Treffen habe Präsident Putin öffentlich die Bereitschaft bekundet, Unterstützung für Nordkoreas Trägerrakete anzubieten. Es seien Anzeichen festgestellt worden, dass Nordkorea nach dem Treffen Russland einen Konstruktionsplan und Daten über die Trägerrakete beim ersten und zweiten Startversuch des Spionagesatelliten zur Verfügung gestellt habe, und dass Russland Analyseergebnisse geliefert habe.Ein weiterer Start eines Spionagesatelliten binnen Jahresfrist erscheine unwahrscheinlich. Die Möglichkeit eines Starts im nächsten Jahr werde dagegen nicht ausgeschlossen, hieß es weiter.