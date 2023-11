Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat am Donnerstag zulegen können.Der Kospi rückte um 0,13 Prozent auf 2.514,96 Zähler vor.Ohne wichtige Faktoren für einen Auftrieb an der Börse hätten Käufe durch ausländische Anleger dem Index schließlich vor dem Thanksgiving-Fest in den USA zu einem Anstieg verholfen, wurde Kim Byoung-yeon von NH Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.