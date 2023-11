Präsident Yoon zu Besuch in Frankreich eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Donnerstag zu einem Besuch in Frankreich eingetroffen.Er landete um 14.20 Uhr im Anschluss an seinen viertägigen Staatsbesuch in Großbritannien in Paris.In der französischen Hauptstadt will er noch einmal Werbung für die Expo-Kandidatenstadt Busan machen. Der Gastgeber der Expo 2030 wird am kommenden Dienstag gewählt.Vor der Abreise hatte sich Yoon im Buckingham Palace noch formell von König Charles III. verabschiedet. Bei der Verabschiedung habe sich Yoon erfreut darüber geäußert, dass beim Treffen mit Premierminister Rishi Sunak ein neues Kapitel der Zusammenarbeit auf den Gebieten Sicherheit, Wirtschaft und Wissenschaft eröffnet werden konnte.Yoon und Sunak hatten am Mittwoch das "Downing Street Abkommen" unterzeichnet. Dieses sieht die Hochstufung der Beziehungen zur "globalen strategischen Partnerschaft" vor.Unter dem Abkommen wollen beide Seiten einen neuen Zwei-plus-zwei-Ministerdialog der Außen- und der Verteidigungsminister ins Leben rufen. Auch wollen sie offiziell Verhandlungen zur Nachbesserung ihres Freihandelsabkommens aufnehmen.Präsident Yoon wird am Sonntag in Südkorea zurückerwartet.