Nordkoreas Machthaber bezeichnet Besitz von Spionagesatellit als Ausübung von Recht auf Selbstverteidigung

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat den Besitz eines militärischen Spionagesatelliten als "richtiggehende" Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung bezeichnet.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete, habe Kim dies beim Besuch der National Aerospace Technology Administration (NATA) am Donnerstag gesagt. Bei dem Termin habe er Wissenschaftler, Ingenieure und Funktionäre angespornt.Kim sagte, der erfolgreiche Start des Aufklärungssatelliten habe Nordkoreas Fähigkeit zur Kriegsabschreckung drastisch verbessert. Er forderte größere Bemühungen, um die von der Partei vorgelegten unmittelbaren und künftigen Ziele für die Luft- und Weltraumaufklärung zu erreichen.Die erwähnten Ziele umfassen vermutlich weitere Starts von Spionagesatelliten.Nordkorea hatte am Mittwoch bekannt gegeben, am Dienstag um 22.42 Uhr den Aufklärungssatelliten Malligyong-1 an Bord der neuen Trägerrakete Chollima-1 erfolgreich gestartet zu haben.