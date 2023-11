Zeremonie zum 13. Jahrestag des Beschusses von Yeonpyeong durch Nordkorea

Photo : YONHAP News

Zum 13. Jahrestag des Bombardements der Insel Yeonpyeong durch Nordkorea hat das Kommando der südkoreanischen Marineinfanterie am Donnerstag eine Zeremonie auf dem Nationalfriedhof in Daejeon abgehalten.Verteidigungsminister Shin Won-sik lobte in seiner von einem Ministerialen verlesenen Ansprache die damalige Reaktion der südkoreanischen Soldaten. Südkoreas Marineinfanteristen hätten an jenem Tag perfekt reagieren können, weil sie gewöhnlich mit mentaler Stärke ausgestattet und dank realitätsnahen Übungen einsatzbereit gewesen seien.Er versprach, dass das Militär den edlen Willen der damals gefallenen Soldaten Seo Jeong-woo und Moon Kwang-wook für den Schutz des Staates übernehmen und eine elitäre, fortgeschrittene Armee aufbauen werde, die Freiheit, Frieden und Wohlstand des Landes verteidige.An der Zeremonie nahmen etwa 200 Personen teil, darunter der Chef des Innovationskomitees der Regierungspartei, Ihn Yohan, und Hinterbliebene der Gefallenen.Nordkorea hatte am 23. November 2010 etwa 170 Artilleriegeschosse auf die südkoreanische Insel Yeonpyeong nahe der Nördlichen Grenzlinie im Westmeer und das umliegende Meer abgefeuert. Dabei wurden zwei Marineinfanteristen und zwei Zivilisten getötet. 60 Menschen wurden verletzt.