Auch Minjoo-Partei befürwortet mehr Medizinstudienplätze

Photo : YONHAP News

Die oppositionelle Minjoo-Partei Koreas hat positiv auf die Absicht der Regierung reagiert, die Zahl der Medizinstudienplätze zu erhöhen.Die führende Oppositionspartei forderte in einer Sitzung am Donnerstag, dass die Regierung noch binnen Jahresfrist ein konkretes Volumen der Aufstockung bekannt machen müsse.Die Regierungspartei und das Oppositionslager riefen zudem die Koreanische Ärztekammer zu einer aktiven Mitwirkung auf. Die Ärztekammer spricht sich gegen mehr Studienplätze aus und droht sogar mit einem Generalstreik.Obwohl beide Lager mit einer Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze einverstanden sind, herrschen Differenzen über die Details.Die Minjoo-Partei will die Aufstockung an bestimmte Bedingungen knüpfen, darunter die Gründung öffentlicher medizinischer Hochschulen. Deren Absolventen sollen zur Arbeit im öffentlichen Gesundheitsdienst verpflichtet werden. Die Partei fordert auch die Einführung eines Systems, nach dem Ärzte nach dem Abschluss des Studiums vor Ort in der Region arbeiten sollen.Die regierende Partei Macht des Volks vertritt demgegenüber die Position, dass durch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen Ärzte dazu ermutigt werden sollten, sich für wichtige, aber unbeliebte Fachgebiete oder die Arbeit außerhalb der Hauptstadtregion zu entscheiden.