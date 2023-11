Südkorea und Brasilien unterzeichnen Rahmenwerk zu Handels- und Investitionsförderung

Photo : YONHAP News

Südkorea und Brasilien haben ein Rahmenwerk zur Handels- und Investitionsförderung (Trade & Investment Promotion Framework: TIPF) unterzeichnet.Brasilien ist das erste südamerikanische Land, mit dem Südkorea ein TIPF unterzeichnet hat.Das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, dass der TIPF-Ausschuss beider Länder heute in Seoul zum ersten Mal zusammengetreten sei. Handelsminister Ahn Duck-geun und der stellvertretende Minister des brasilianischen Ministeriums für Entwicklung, Industrie, Handel und Dienstleistungen, Marcio Rosa, seien anwesend gewesen.Das Industrieministerium legt in letzter Zeit in Reaktion auf Veränderungen des internationalen Handelsumfelds einen Schwerpunkt auf TIPFs.Dieses Rahmenwerk zielt auf die Ausweitung einer für beide Seiten vorteilhaften Wirtschaftskooperation ab und umfasst auch neue Handelsthemen, darunter Lieferketten, grüne Energie, Digitales und Biotechnologie. Im Gegensatz zu einem Freihandelsabkommen schließt ein TIPF Zollverhandlungen aus, während die Vertiefung praktischer industrieller Beziehungen verfolgt wird.Brasilien ist das zwölfte Land, mit dem Südkorea ein TIPF unterzeichnete. Beginnend mit den Vereinigten Arabischen Emiraten im Januar hatte Südkorea bereits mit der Dominikanischen Republik, Ungarn, Bahrain, Polen, Madagaskar, Usbekistan, Finnland, Äthiopien, Kasachstan und Katar solche Abkommen abgeschlossen.